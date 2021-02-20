鴻海集團董事長劉揚偉表示，美國威斯康辛州投資案新合約將在6月前有結果，鴻海會持續關注亞太地區的8吋晶圓廠，不排除進一步投資收購；今年上半年景氣展望佳，首季業績淡季不淡。

鴻海今天上午在新北市土城總部舉行開工祭祀儀式，劉揚偉親自主持，包括集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽等率鴻海各級主管和員工代表參加。儀式後劉揚偉接受媒體採訪。

媒體關注美國威州投資案進展，劉揚偉指出，鴻海集團持續與隸屬威州政府的威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）協商，雙方溝通順利，鴻海在當地投資持續進行，會規劃適合市場發展的產品。

他透露，雙方洽商的新合約預計6月前會有結果。

對於競標馬來西亞8吋晶圓廠後續進展，劉揚偉指出，競標結果與馬來西亞當地政府決定有關，他表示鴻海集團未來在馬來西亞仍會有不同形式的合作關係，持續洽商中。

劉揚偉透露，未來鴻海集團也會關注亞太地區的8吋晶圓廠，大方向不排除收購亞太地區適合的8吋晶圓廠，強化鴻海集團在半導體布局的競爭力。

對於晶片短缺市況，劉揚偉表示鴻海集團正在研究評估中，他說「需求造成的晶片短缺才是真實的」，現在要了解供應鏈重複下單（overbooking）的狀況與實際市場需求的關係。

他指出，大客戶面對晶片短缺有適當規劃，影響有限。

展望今年上半年景氣，劉揚偉表示景氣狀況不錯，COVID-19疫情漸趨緩，市場需求面持續去年底的狀態，今年後疫情時代的遠距應用可望持續帶動相關產業表現。

至於鴻海集團第1季營運表現，劉揚偉預期整體營運淡季不淡，在中國大陸因為今年當地政府鼓勵就地過年因應疫期，原先缺工狀況緩和。

觀察印度市場，劉揚偉指出，鴻海集團大客戶在當地擴大投資，電動車大廠特斯拉（Tesla）也有意在印度設廠，顯示印度當地產業鏈正加速成形，未來印度當地資通訊產業發展可期。（編輯：潘羿菁）1100220

(中央社)