家具廠—詩肯(6195)及客思達-KY(2936)擴大終端銷售通路門市及優化供應鏈管理，其中詩肯去年7月與量販龍頭家樂福攜手，開出首家量販型門市後，反應熱烈，全年共開出8店，今年還規劃要再展出2~4家量販型門市；客思達-KY則採取銷售通路客戶結構優化，穩固全美超過8000家中小型家具零售店、各大知名電商平台等銷售通路，全力衝刺旗下Coaster自有品牌。

全球新冠肺炎疫情加速改變傳統家具零售業者銷售型態，雖然電商平台仍難取代家具通路銷售模式，但網路搜尋比價趨勢，詩肯及客思達-KY也因應消費習慣改變進行調整，其中詩肯將傳產行銷從平面報紙及雜誌轉向網路，搭配行動支付日益普及，領先家具同業，與Apple Pay、Line Pay，街口支付等五大行動支付合作，並與星展銀行聯手推出購買家具「30期高額零利率分期付款」，讓消費者購買家具支付方式更多元，且透過零利率分期付款減輕採購家具的付款壓力，多元行銷策略也成為推升詩肯營運成長的助力。

客思達-KY在行銷上則持續擴大旗下Coaster自有品牌知名度與識別度；除今年新推出的Coaster APP，客思達-KY亦建立產品影像及圖庫，以數位展示間(Digital Showroom)來展現家具樣貌，未來將更進一步導入3D及擴增實境(AR)等影像技術升級數位化行銷工具之應用，提升購買意願。

在通路銷售部分，詩肯去年7月與量販龍頭家樂福攜手，開出首家量販型門市後，反應熱烈，全年共開出8店，截至1月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有81、51、5店，共137店，詩肯今年還規劃要再展出2~4家量販型門市。

在客思達-KY部分，客思達-KY在營運層面以「全球供應鏈管理」為集團營運核心，持續深化自行開發之採購管理系統及經銷商銷售系統之功能，除了提升內部營運效率，並有利於客思達-KY在多變的經濟環境下執行供應鏈管理之重要策略。

目前美國整體家具業均受到全球貨櫃航運運輸短缺及美國內陸運輸缺工及天候不良等影響，客思達-KY於全美共擁有9個營業倉儲物流據點，亦考量市場需求優先順序、材積大小等情況以調整出貨時程，並彈性調整貨櫃運輸路線，以因應客戶拉貨需求，而隨著近期亞洲春節假期出貨船運與美國港務處理進口貨物之壓力減緩，客思達-KY預期，今年第1季內應可依業務計畫充分補足存貨，不影響集團年度存貨總體目標。

此外，客思達-KY已於去年10月開始向客戶收取一定比例之額外費用來反應高漲之貨運成本，今年將全面檢視商品售價，將依品項及市場接受度來調整售價，有望挹注集團未來整體營運。

受惠於農曆年前汰換家具需求，詩肯1月合併營收達3.06億元，月增21.98%，首度突破3億元，創下單月歷史新高。

詩肯射「行動支付、30期高額零利率分期及多品項組合優惠銷售」三箭，成果反應在毛利率上，詩肯營運長于洪武表示，隨著行銷策略發酵，不僅有效提升客單價，亦提升公司整體毛利率，預期今年營運會比去年好。

客思達-KY自結1月合併營收7.5億元，受台幣升值因素影響，較去年同月減少7.32%，若以功能性貨幣計算，則較去年同月減少0.65%。

(時報資訊)