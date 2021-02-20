春節假期期間，基本金屬期貨走升，LME鎳價近期創近六年半新高；隨著主要原料價格飆高，預計將推升不鏽鋼價續揚；市場預期，上游不鏽鋼大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)下周將開出的3月盤價續漲，為連續第三個月漲價。

市場對金屬需求普遍看多，基本金屬期貨近期持續走升，以英國倫敦金屬交易所（LME）行情來看，鎳現貨收盤價由本月初的每公噸約1.78萬美元一路走升，截至18日為止，漲至每公噸1.9萬美元，再刷新逾六年來新高，累計近三周漲幅達6.7%。

LME鎳價自去年第二季以來持續漲勢，主要原因之一是全球電動車電池看俏帶動對鎳的需求，加上菲律賓政府宣布禁止紅土鎳礦開採，市場擔憂供應減少，進而推升價格。

隨著LME鎳價創下2014年9月以來新高，成本價格續增，不鏽鋼煉鋼兩大廠唐榮、燁聯下周即將開出的3月盤價看漲，市場預期300系列產品有每公噸2000元以上的漲價空間，為連續第三個月漲價。

今年以來，隨著鎳等原料價格強漲，不鏽鋼龍頭廠燁2月內外銷盤價持續大漲，其中，內銷304系不鏽鋼每噸大漲6500元，比1月每噸漲5500元更高。

鎳、鉻、錳等原料價格強漲，燁聯2月內外銷盤價持續大漲，累計不鏽鋼價連兩月也同步共漲每噸1.2萬元。

今年鎳價續揚，燁聯2月內外銷盤價同步大漲，內銷304系每噸大漲6500元；外銷每噸大漲200美元。燁聯1月內外銷盤價已大漲，304系列大宗不鏽鋼產品內銷每噸大漲5500元；304系列大宗不鏽鋼產品外銷大漲200~250美元。

去年第四季鎳價及上游盤價續漲，不鏽鋼廠跟漲產品售價，增添去年第四季營運動能。今年1月及2月內銷盤價進一步大漲，3月續看漲，可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等也可望跟進調漲售價，並持續獲利。

(時報資訊)