訊舟(3047)於本季推出2.5Gigabit Ethernet(2.5GbE)高速乙太網路解決方案，包括2.5GbE全雙工高速乙太網路交換器(GS-1005BE)、2.5GbE PCI-E桌上型或工作站專用網路卡(EN-9225TX-E)，2.5GbE Type C-USB乙太網路轉接器(EU-4307)，以及高品質純銅線芯的CAT7/CAT8網路線材，一次滿足極速成長的家用網路市場。

訊舟表示，儘管目前WiFi無線網路仍是家庭網路必備主流，但對於在家庭區域網路日漸吃重的各種影音需求，像是：從NAS遠端抓取檔案，備份動輒數以千計的照片檔，傳送幾GB甚至是幾TB的影音創作素材等等日常網路要求，乙太網路絕對是最穩定的傳輸方式。訊舟乙太網路產品包含多種介面、不同傳輸速度的乙太網路卡、轉接介面及交換器，提供PC、筆記型電腦或電子設備連接，為家庭和小型企業用戶快速升級網路環境，建構穩定、高效能的有線乙太區域網路，滿足影音、遊戲和VR等網路應用100%可靠的覆蓋需求。

依據乙太網路權威機構分析， 2016到2021年間近五年趨勢，2.5G/5G/10G乙太網路交換器的市場需求正在快速成長，同時取代了1000Mbps千兆交換器的需求。這其中又以2.5GbE速率的技術標準發展最快，價格更為合理，加上在家工作/創作的新生活型態、多媒體應用需求飛漲，直接帶動了2.5GbE家用網路設備的商機熱度。從晶片、網路通訊、存儲設備和相關週邊大廠，紛紛推出解決方案，打造2.5G乙太網路生態圈。

世界經濟論壇將2021年會主題定為「大重置 (The great reset) 」，各行各業無不重新檢視疫情之後的經濟局勢。其中又以全球影娛視訊產業加溫，家庭網路瘋狂消費OTT串流影音節目，電競玩家將NAS掛載在電競電腦或筆電上擴充遊戲存儲空間，而風起雲湧的微型創作者，受惠於居家工作、自媒體頻道、影音視訊等工作新型態發展，加快了2.5GbE區域網的普及應用，型態也更加豐富。因應斜槓新世代對影音視訊娛樂的依賴與創新的市場潮流，訊舟看好2.5GbE乙太網路解決方案的市場表現。

(時報資訊)