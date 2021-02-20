Google近日正式釋出Android 11 Developer Beta 1，對外揭曉了Android 12的初步樣貌。經過外媒爬梳部分程式碼後發現，可能暗藏部分與未發表Pixel 6手機相關的訊息。好奇的是你一定要知道！

身為Google嫡系手機，Pixel手機向來都能率先升級最新版本的Android系統，也是最快推出內建最新安卓系統的手機廠。因此為了替下一代Pixel手機（Pixel 6）做好準備，Android 12系統中若是包含了一些專為Pixel 6而生的特性，確實不為過。

根據《XDA developer》網站主編Mishaal Rahman的發現，在Android 12的程式碼中，發現了系統支援螢幕下指紋辨識以及人臉辨識這兩種生物辨識技術的程式碼。他連帶指出，Android 12是第一個原生支援螢幕下指紋辨識技術的系統，而他認為將此這項訊息推測為Pixel 6將會支援螢幕下指紋辨識技術是很合理的看法。

So the Settings app is preparing to support devices with both facial auth and fingerprint scanners. Not much else on this, so I wouldn't read too much into it yet. pic.twitter.com/xzPWd5cV2m — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021

...of course, one might speculate (and it's a reasonable thing to speculate) that the only reason it's *now* making its way into AOSP is because the next Pixel will have one😅 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021

在生物辨識技術上，Google Pixel系列也算是相對保守的一派。Google在Pixel 4採用人臉辨識技術，但是在Pixel 5又改回背面指紋辨識的作法，不再使用人臉辨識技術。而就目前Android 12 DP1的程式碼來看，Pixel 6可望跟上其他安卓手機廠商的步調，采用螢幕下指紋辨識技術。這對於機身設計的一體性，還有提升螢幕占比，都將帶來幫助。

除了會支援的生物辨識技術之外，關於Pixel 6，Google會採用哪樣定位，也令任好奇。過往Pixel手機都是鎖定高階市場，但是Pixel 5僅採用當年中高階處理器Snapdragon 765G，未採用最高階的Snapdragon 865，成為焦點之一。今年Google是會延續此做法，還是反攻高階市場，將是Pixel 6亮相時的觀察重點之一！

(科技)