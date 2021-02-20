隨著河北、黑龍江省級兩會的陸續召開，31省份2021年經濟增長目標均已揭曉。大部分省份設定的2021年GDP增速目標在6％以上；其中，湖北、海南設定的GDP增長目標最高，為10％以上。

此外，2020年GDP增速前三位的西藏、貴州和雲南，其2021年的目標分別是9％以上、8％左右和8％以上。2020年GDP總量前十的省份中，除去湖北，河南、四川、福建和湖南的2021年GDP增長目標也均超過7％。

中新經緯報導，具體來看，湖北省的政府工作報告指出，2020年湖北省經濟嚴重受創，今年要全力回歸正常，不僅要把損失的部分補回來，還要力爭把應有的增長追回來，確保開局漂亮、全年精彩。綜合分析湖北省經濟基本面和發展態勢，考慮去年低基數因素和潛在增長率，把今年經濟增長目標定在10％以上，是積極進取的，也是有較強支撐的。

盤古智庫學術委員、經濟學家萬喆表示，湖北在2020年，尤其是在第一、二季的時候，因為新冠疫情的原因基本上屬於經濟停滯狀態，所以基數應該特別低。下半年以後，第二、三輪全球疫情實際上都沒有影響到中國的中部城市，所以湖北定出這樣一個最高增速並不意外。

海南省的政府工作報告提到，2021年，海南將用好離島免稅購物「郵寄送達」、本島居民「離島寄存、返島提取」和免稅購買進境商品等政策，力爭免稅銷售突破600億元人民幣。用好「加工增值」稅收政策，形成一批標誌性產業項目。

此外，海南將用好「零關稅」等已公布的政策，發揮政策疊加效應，吸引市場主體落戶海南，形成產業集聚。大力拓展離岸新型國際貿易、國際船舶登記、保稅油加註、飛機融資租賃、航空維修等新業務。

從31省份公佈的2021年GDP增長目標來看，多個省份較去年上調。

其中，湖北的目標由去年的7.5％左右上調為10％以上；山西目標則由去年的6.1％左右上調為8％，廣西的目標則由去年的6％-6.5％上調為7.5％以上，新疆的目標則由去年的5.5％左右上調為6.5％左右，海南的目標則由去年的6.5％左右上調為10％以上。

此外，山東、陝西、貴州、江西、內蒙古等地2021年GDP增長目標均與2020年一致。河北2021年的增長目標為6.5％，2020年為6.5％左右。湖南2021年的增長目標為7％以上，2020年目標為7.5％左右。青海2021年的增長目標為6％以上，2020年目標為6％-6.5％。

值得一提的是，四川2021年的GDP增長目標為7％以上，去年為「比全國高2個百分點左右」；雲南2021年的GDP增長目標為8％以上，去年為「高於全國平均水平」。

四川省的政府工作報告提到，將加強川渝協同聯動。全面落實《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》和聯合實施方案，強化規劃銜接政策對接，出台四川省4個實施意見、7個專項規劃或行動方案。突出支撐引領，共推重大項目、共建重大平台、共抓重大改革、共謀重大政策，協同推動交通建設、產業發展、科技創新、對外開放、毗鄰合作、生態建設、公共服務等方面取得突破。支持川渝兩地市場主體和社會組織加強對接合作，廣泛凝聚共識和合力。

關於2021年的經濟增長，國際貨幣基金組織 (IMF) 在當地時間1月26日發佈的《世界經濟展望報告》中預計，2021年全球經濟將增長5.5％，中國經濟將增長8.1％。

大陸國家統計局局長寧吉喆此前在發佈會上表示，從2021年的情況看，支撐中國經濟穩定恢復的有利因素是比較多的，中國經濟有基礎也有條件延續穩健復蘇態勢。他談到：「雖然當前疫情防控『外防輸入、內防反彈』的壓力仍然較大，但我國經濟長期向好的基本面沒有改變，而且正在顯現。」

大陸國家信息中心經濟預測部主任張宇賢同樣認為，中國經濟持續向好的趨勢不會改變。「我國擁有豐富的勞動力資源和資本，科技創新能力穩步大幅提升，優質的要素供給是保持經濟平穩運行的堅實基礎；完備的產業體系和強大的生產能力，是保障經濟良好運行的顯著底色；發達的基礎設施網絡和物流體系，是保障經濟良好運行的強力支撐；14億人口和4億多中等收入群體以及城鄉之間、東中西之間的差異性，為我們提供了龐大的國內市場和廣闊的回旋餘地。」

(中時 )