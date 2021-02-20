藝人趙駿亞接連遭兩名舊愛爆料，在交往期間對她們家暴，甚至逼迫拍攝性愛影片，堪稱是恐怖情人，針對種種控訴，趙駿亞表示是有心人士惡意爆料，也希望對方若要指控，請先提出證據。

根據《鏡週刊》報導，趙駿亞對於遭舊愛王小姐指控，在交往期間暴力相向，造成她肩膀斷裂，連抱小孩都有困難，他表示全是子虛烏有的控訴，接著反控對方不僅向媒體爆料，還在網路上匿名攻擊，此外更質疑指控他的「Ａ小姐」，可能就是王小姐的分身帳號，畢竟王小姐先前有偽造分身帳號騷擾他的案例，家人也為此事代王小姐向他道歉。

至於被控訴拍攝性愛影片，趙駿亞先是對此事否認，並要求對方提出證據，強調對女性友人向來友善，質疑對方是別有意圖，至於曾被一名前女友提告性侵與傷害，法官判傷害罪成立，性侵則不起訴，他則駁斥曾遭對方刮傷臉，但基於舊情並未追究，更強調從未性侵過任何人，無奈表示這些指控已經重創形象。

至於上個月底舊愛王小姐控訴交往期間被摔傷，導致肩膀斷裂，因此向趙駿亞索60萬，未料最後僅拿到30萬，沒想到再度開刀時，要求趙駿亞負擔20萬醫療費，卻遭到拒絕還被連打40通電話騷擾，讓她感到相當害怕，對此趙駿亞發聲明反擊，強調對於私領域不實言論及報導，不願意再做出任何回覆，一切静待司法調查。

(中時新聞網)