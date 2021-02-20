2月18日，大陸國家衛健委在答覆全國人大代表《關於解決東北地區人口減少問題的建議》時指出，東北地區可以立足本地實際，對建議中提到的「建議國家率先在東北地區全面放開人口生育限制」進行探索，引起輿論關注。

北京大學社會學系教授、中國人口學學會副會長陸傑華接受《北京日報》採訪時指出，大陸全國兩會即將召開，第七次人口普查的數據也即將公佈，「我國正處在生育政策調整完善的重要節點，國家衛健委現在對這一建議進行回復，是重要的信號。」

2020年全國兩會，全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群在審議政府工作報告時提出，懇請率先在東北地區全面放開人口生育政策。2018年印發的《遼寧省人口發展規劃（2016-2030年）》中提到，遼寧全省人口到2020年達到4385萬人，2030年達到4500萬人。實際上根據遼寧2020年公佈的數據，2019年年末全省人口為4351.7萬人，人口減少的趨勢未能逆轉。

「遼寧、吉林、黑龍江三省的人口已經持續出現負增長，轉向正增長的難度非常大。如果在東北地區試點全面放開生育，對減緩人口下降趨勢不能說沒有效果，能夠起到一定的全國示範作用，但實際意義不大。」陸傑華表示，十九屆五中全會提出實施積極應對人口老齡化國家戰略，當前，我國正處在生育政策調整完善的重要節點。

「單獨兩孩」和「全面二孩」先後於2013年12月28日和2016年1月1日起實施。「全面二孩」實施已滿五年，陸傑華認為，下一次政策調整最可能的選項有兩個，一個是「放開三孩」，另一個就是「全面放開」。「全國兩會還有大約兩周就要召開，第七次人口普查的數據4月起也將陸續公佈。國家衛健委在此時對這一建議作出答復，是一個很重要的信號。」

公安部發佈的《2020年全國姓名報告》顯示，截至2020年12月31日，2020年出生並已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬人，較2019年減少了175.5萬人，降幅為14.9％。雖然2020年新冠疫情的影響不可忽視，這一數據還是引發了廣泛的關注。

陸傑華表示，與新生兒數量同步減少的，是育齡婦女的數量。「20歲到39歲是婦女生育高峰年齡，目前育齡人群的隊列規模和比重都在下降，全國範圍內生育政策的限制應該盡早放開。2000年以後出生的育齡人口更少，一旦錯過眼前這批育齡人群的生育高峰，生育率想要恢復就更難了。」

全面放開生育限制能否逆轉生育率下降的趨勢？陸傑華認為效果是不一定如預期的。「如果達不到預期效果，可能就需要採取其他的政策。根據我們的研究，鼓勵生育比控制生育更難。政府鼓勵，老百姓不響應怎麼辦？可能就要涉及到發放生育津貼、減少稅收、家庭養老，還有推遲退休年齡等一系列相關政策。」

(中時 )