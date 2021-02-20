希臘22歲新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在澳網男單8強拍落「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），原本他希望能夠突破另類的「蠻牛魔咒」，但最終仍在昨天的4強賽不敵近況火燙的俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev），無緣生涯首場大滿貫決賽。

西西帕斯在8強賽上演「輸2贏3」的大逆轉，拍落世界排名第2的納達爾，取得4強門票，雖然經過1天休息，但他體力明顯恢復不及，面對狀況絕佳的麥維德夫，前兩盤完全沒逼出任何破發點，反倒自己的發球局3度失守，儘管第3盤盤中回破，但最終仍是直落三盤落敗。

「看到Daniil贏得比賽，我不會感到驚訝，即使我表現得不錯，但我認為我沒有足夠精力重新回到比賽。」西西帕斯賽後說。

翻開大滿貫過往歷史，在4強賽前擊敗納達爾的25名球員中，沒有一人最終能夠奪冠，對於這個「魔咒」，西西帕斯賽前認為自己不會延續這項紀錄，但最終還是無法跨越。

「這真的很可惜，你知道你是如此接近、如此努力，每個人都夢想著大滿貫勝利。」西西帕斯說道，「我的意思是，你在第一周或第二周時不會想到它，但當你接近終點時，會被很多不同想法淹沒，覺得你的願望和夢想突然有機會實現。」

儘管叩關首次大賽決賽再度失利，但西西帕斯仍有收穫，「我已經證明我有能力擊敗這些好手，就如瓦林卡（Stan Wawrinka）所說：『曾經嘗試過、曾經失敗過，但無論如何就再試一次。』因此讓我們希望下一次會更好，我真的希望這會發生。」

(中時 )