農曆春節彩券行都會祭出大紅包增加買氣，許多人都會玩刮刮樂試手氣，有名網友日前在網路貼出3張照片問大家「買了嗎？」結果大家都歪樓，原來照片中有個露出白皙美背的長髮美女，其他眼尖的網友肉搜到正面，居然是擁有28萬粉絲的JKF女郎尤妝妝。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出3張彩券行的照片，詢問大家「今年大家買彩券了嗎？」只見畫面中雖然出現彩券，但鏡頭對焦在一名穿著大露背的長髮正妹身上，她體態纖細、勻稱，背部肌膚白皙又無瑕，衣服剪裁還大膽開到腰部，撩人的模樣讓許多網友心癢癢，直呼：「哪一家我要去！」、「我也想刮刮樂了」、「背影好殺」、「求正面」等，果然有老司機神到該名正妹的本尊，原來是知名的JKF女郎尤妝妝。

從JKF網站的介紹中，尤妝妝身高168cm、體重49kg，生日9月9日為處女座，擁有32D/24/36的惹火身材，她時常在社群網站PO出大尺度艷照，大膽秀出飽滿美胸、蜜桃臀和長腿，加上一張精緻臉孔，很快地吸引28萬粉絲追蹤，在網路上頗具知名度。

事實上，這已經不是尤妝妝第一次因清涼裝扮登上新聞，去年夏天她穿著同樣的服飾，坐在機車的後座現身新北市新莊的化成路，由於衣服剪裁很低，時不時要拉一下褲子以免股溝露出，火辣的打扮被PO在網路引起轟動，迅速被刊在各大新聞平台，這次又用同樣方式走紅，不免被部份酸民嘲諷：「兩張照片都同一件…又正好被網友拍到？」、「作秀啦」等，不過尤妝妝心情似乎沒受影響，將辣照轉發在IG限時動態表示：「今年很客氣，只有刮3張。」

尤妝妝去年也穿同樣衣服走紅。（圖／JKF提供）

(中時新聞網)