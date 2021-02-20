農曆春節期間，在異鄉打拼的莘莘學子紛紛返鄉過年與家人團聚，日前晚間18時許，台中市南屯區一名19歲李姓男子焦急地撥打110報案稱機車遭竊。警方獲報派遣警員陳彥煒到場了解，李男表示因是向奶奶借的機車，除車牌前三位數字記得，其他細節實在沒有印象，著實增加員警協尋難度。

警方指出，經陳員冷靜思索後，以當地棋盤式街道設計分割區塊，透過李男行車印象，加上熟悉轄區機車停車格劃設位置，藉以剖析出可能停放位置，最後在短短半小時內替李男尋回停放在三個路口外的機車，深獲感激。

警方調查，李男平日在台北讀大學，本次過年返家探望奶奶，因至南屯區拜訪友人，便向奶奶商借機車代步，沒想到離開友人住居欲返家時，卻發現停在車格的機車不翼而飛，在附近來回找了數十分鐘仍舊沒有下落，擔心機車遭人竊取。

李男一想到奶奶平時代步的機車不見，可能會遭到家人責難加上內心自責不已，李男差點落淚，只得拜託警方協助尋找，所幸在陳員冷靜分析之下，迅速找回李男遺失車輛，讓他瞬間掃除抑鬱神情，笑著感謝員警鼎力相助，終於可以返家歡慶新年。

黎明所長林澤聰呼籲，駕駛人於外地遊玩時若擔心忘記車輛停放位置，停車後可用手機拍攝車輛遠景及附近門牌照片，或利用手機地圖點選所在位置記錄當下GPS定位，若仍無法找到愛車可撥打報案電話110由警方到場提供民眾協助。

(中時 )