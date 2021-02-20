41歲前「七朵花」隊長趙小僑和大她12歲劉亮佐2017年結婚，近年來兩人努力拚生寶寶，趙小僑為了當媽媽經歷了一次人工受孕，兩次試管失敗。昨(19日)她分享從生殖中心「畢業」影片，確定懷孕、寶寶狀況穩定後，趙小僑第一次聽到寶寶心跳更是感動落淚。

趙小僑經營Youtube節目「趙小僑女人說」多年，分享生活點滴，昨釋出的影片中開頭她便開心大喊：「我懷孕了」，直呼終於等到穩定期可以公開的感覺真好，成為準媽媽的她更剪了一頭俏麗短髮，讓眾人都沾染到她幸福氣息，先前她為了拚生，除了打針、抽血外，一天還要吃25顆藥，但她不以為苦，終於等到願望實現。

趙小僑聽到寶寶心跳聲感動落淚。（圖／翻攝自趙小僑女人說 Youtube）

我終於懷孕了！第三次試管成功了。（影音／取自趙小僑女人說 Youtube）

趙小僑還原去年11月再度植入胚胎後的「放榜日」情況，她到了生殖中心後先接受抽血驗孕，看診時趙小僑說這次接受手術後感覺狀況比較不同，不知道是不是因為打了免疫球蛋白特別容易累、想睡覺，醫生則說這是好症狀，代表她這次心情比較放鬆，結果HCG懷孕指數達69.53，過關代表懷孕成功，讓趙小僑聽了之後立刻倒在桌上大哭，難以平復心情。

醫師接著說，數值過關後，還有兩關要過，一是等待七周後看心跳，二是確認染色體正常，但趙小僑的做的是三代PLUS，所以胚胎已經先鑑定過了，確定染色體正常，因此可做可不做，七周後她又回到生殖中心準備聽寶寶心跳，令趙小僑十分忐忑，看到螢幕中胚囊的樣貌，趙小僑先笑說：「好像小精靈」，接著聽到孩子心跳時，她躺在床上說不出話，雙眼睜大流下眼淚，直說：「等了這麼久，終於聽到你的聲音」。

趙小僑、劉亮佐結婚4年，將迎來愛的結晶。（圖／翻攝自趙小僑 官方粉絲專頁臉書）

見此，醫生說：「還很小聲，因為才剛出現而已」，而這些許的喜悅已經讓趙小僑感動不已，當場噴淚，網友也回：「醫生公布好消息的那一刻，看到你喜極而泣的樣子真的好能體會你那遲遲無法平復的眼淚」、「上次看到你說失敗的經驗的時候，我也一直備孕不成功…現在我的寶寶已經兩個多月了，希望能把我的好孕氣也帶給你」、「真心替妳開心啊啊啊啊」、「這影片是要讓人哭死嗎，不該生的一直生，這麼愛小孩的這麼辛苦」。

(中時新聞網)