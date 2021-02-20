經濟部投審會今（20）日公布1月核准僑外投資件數228件，較上年同期減少45.19％；核准金額，投(增)資金額計美金5億811萬5,000元，折合新台幣152億4,345萬元，較上年同期減少49.07％。不過，僑外投資金額仍為近10年同期第二高。

投審會表示，1月僑外投資金額較上年同期減少，主要是因去年1月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電，及大彰化西南離岸風力發電等投資金額約美金8億餘元的大型投資案，比較基期偏高所致。

1月核准新設公司件數為137件，新設公司投資金額新台幣8億4,223萬5,000元，折合美金約2,807萬4,500元；另1月核准新南向國家來台投資件數為43件，較上年同期減少15.69％，投(增)資金額計美金2,462萬6,000元，折合新台幣7億3,878萬元，較上年同期增加94.05％，其中投資金額較大者為印尼、新加坡及馬來西亞。

陸資來台投資方面，1月核准陸資來台投資件數為2件，較上年同期減少66.67％；投(增)資金額計美金151萬2,000元，折合新台幣4,536萬元，較上年同期減少34.12％。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,463件，核准投(增)資金額計美金24億1,279萬4,000元，折合新台幣723億8,382萬元。

對外投資方面，1月核准(備)對外投資件數為23件，較上年同期減少42.5％；投(增)資金額計美金3億7,736萬4,000元，折合新台幣113億2,092萬元，較上年同期減少50.58％。投資金額減少幅度較大，主要因去年1月華新麗華以美金5億5,278萬3,364元間接增資香港華新國際投資等大型投資案所致。

另1月核准（備）對新南向國家投資件數為7件，較上年同期減少53.33％，投(增)資金額計美金2億9,704萬1,000元，折合新台幣89億1,123萬元，較上年同期增加149.04％；其中投資金額較大者為印度、馬來西亞、印尼。

對中國大陸投資方面，1月核准對中國大陸投資件數為34件，件數較上年同期減少19.05％；核准投(增)資金額計美金2億4,974萬7,000元，折合新台幣74億9,241萬元，較上年同期減少53.55％。另投資金額減少幅度較大，主要受去年1月核准廣達電腦以美金2億元間接增資大陸地區投資事業達富電腦（常熟）有限公司等大型投資案所致。

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