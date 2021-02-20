「您好，我是永慶房屋服務專員何語謙，很高興為你服務！」雖然聲音仍有些稚嫩，但她的話音中充滿著八年級生的朝氣與熱忱。在這股熱情的背後，是語謙對現在工作的滿意和驕傲。語謙開心地說，永慶房屋的服務專員工作對她來說相當夢幻。服務專員不但工時穩定，月排休8到9天，也不用加班，不需要接案也沒有業績壓力。每個月除了三萬六的穩定收入，表現好更有超過一萬兩千元的季考核獎金。也讓她每天都充滿活力。然而當初語謙在求職路上，也曾經歷一段撞牆期。

因為疫情看見大環境的隱憂 決定給自己轉換職涯的機會

就讀餐飲科的語謙，有很多機會去第一流的飯店實習。在飯店工作的過程中，她發現光鮮亮麗的飯店制服背後，充滿著辛酸和勞累，但是這些辛苦卻沒有反應在薪水上。更因為疫情的關係，許多從事飯店業的朋友，好一點的留職停薪，差一點的被迫離職。讓語謙覺得，這個產業似乎沒那麼有保障。因此語謙開始尋找完全不同於餐飲業、飯店業的工作，也很順利地找到當地基金會的職位。但是進去之後，語謙發現工作非常單純安逸，薪水又少，跟當初想要挑戰自我、爭取高薪的期待很不一樣。這讓語謙更顯迷惘，難道她真的找不到一個收入合理，具有挑戰和保障，又可以生活平衡的工作？

在思考過後，語謙決定往台北尋找機會。恰好永慶推出了「服務專員」的職缺，讓尚未有相關經驗的大學新鮮人嘗試投入房仲產業，不但擁有穩定收入、固定工時之外，又可以培養房屋仲介專業的職涯潛力，讓語謙覺得這是她的絕佳起點。

不僅僅是工作的同事，永慶房屋的大家就像家人一樣，語謙（前排左二）常常跟同仁一起出遊，分享生活。(圖/永慶房屋提供)

師徒制度讓她免於撞牆 用熱情和大方跟民眾建立深厚感情

雖然已有數次的工作經驗，但初次踏入陌生產業仍免不了徬徨和緊張。「剛開始的時候當然會緊張呀！幸好有師父帶領，其他學長姐也都很樂於幫助我，幫我度過撞牆期。」因為師徒制度的關係，語謙透過跟著師父服務客戶、整理屋況、參與社區活動等工作，一步步向師父學習房屋的特色和區域行情；使用永慶的實價登錄3.0工具，提供客戶完整專業的服務；也學習如何與屋主和客戶建立起良好的對話與互動，為自己累積寶貴的商耕經驗。

「我第一次去拜訪里長的時候，遞完名片、自我介紹之後，里長只說了句：『喔！』話題就結束了。怎麼辦！才五分鐘不到！我當下非常失望，覺得自己是不是把拜訪做糟了。」但後來語謙持續拜訪，有事沒事就繞到里長辦公室，跟里長打招呼。見面久了，里長也開始認識語謙，邀請她到里長辦公室喝茶聊天。她也發現，在午後時段，當地里民們就會陸續走進里長辦公室交流。於是她在下午4、5點左右，準時出沒在里長辦公室裡面，跟著大哥大姐們聊天，不但能夠自然地與每位里民打招呼，也開始知道他們的姓名和住在哪裡，宛若自己的鄰居一樣。「我印象最深刻的一次是，里長生日的時候，里民們要為她辦生日慶祝會，里民們還主動打電話給我，邀請我一起為里長慶生。這讓我很驚訝也很開心，好像我真的成為這個社區的一分子了。」

在一次次參與社區活動的過程中，語謙（前排左一）與各里的里長里民建立起深厚情感，也找到工作的價值。(圖/永慶房屋提供)

誰說魚與熊掌不能兼得？工作穩定也有豐厚的收穫

語謙充滿熱忱、以及外向大方的個性，以及持續協助舉辦大大小小的社區活動，從中秋活動、中元普渡，到法律諮詢和疫苗施打，語謙從不缺席。這些參與不但讓她慢慢融化里長和里民們的心，也因為與里民們建立起的深厚感情，有任何社區大小事都會跟她分享交流。成功與在地里民建立聯繫，讓語謙領得考核獎金，一起工作的學長姊都為她的成長感到開心與驕傲。這些成就和感動，更讓語謙覺得加入永慶是正確的選擇，她也呼籲其他一樣在求職路上迷惘的人，如果跟她一樣喜歡與人互動，想要培養房產專業，卻又不想背負業績壓力的話，服務專員是最佳的選擇！

語謙歡迎所有喜歡與人互動、想要培養房產專業，但不想背負業績壓力的人，跟她一起加入永慶服務專員的行列！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)