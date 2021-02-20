新北市長侯友宜為了感謝廟方配合，今(20)日到土城的永福岩清水祖師廟參拜祈福，並致贈「保國生民」匾額。（記者蔡雯如攝）

農曆正月初六是清水祖師聖誕，受疫情影響，新北市各地廟宇紛紛取消遶境、縮小廟會規模，新北市長侯友宜為了感謝廟方配合，今(20)日到土城的永福岩清水祖師廟參拜祈福，並致贈「保國生民」匾額，感謝廟方造橋便民、幫助弱勢的精神，同時為市民健康平安祈福。

永福岩在日治時期建立，建廟齡約有八十多年，早年由地方仕紳發起醵金建廟，獲當地民眾響應、出錢出力，主要奉祀清水祖師，配祀文昌帝君、觀音菩薩等神祇，為土城頂埔地區重要信仰中心。永福岩主任委員廖德一表示，清水祖師是北宋福建泉州安溪高僧，圓寂後被視為地方守護神，廟宇取名「永福岩」意謂永遠福祐居民。

廖德一表示，每年清水祖師聖誕，皆由本地鄧、陳、林、雜、廖、王等姓氏家族，以「鄧首王尾」方式排列，取「燈首旺尾」的諧音吉祥意，輪流擔任爐主，往年都會舉行遶境活動，但因疫情嚴重，配合市府防疫，決定取消、降低群聚風險。

侯友宜表示，土城永福岩是土城區重要信仰中心，廟方平時弘揚宗教民俗、推動公益，長期贊助土城地區學校活動經費。今年因應疫情，祖師聖誕取消巡香遶境等活動，僅於正日舉辦祝壽法會，降低群聚感染的風險，因此今天特別來此，感謝廟方以行動響應市府防疫政策。

(中時 )