美國總統拜登推動的1.9兆美元新冠肺炎紓困案向前再邁進一步，眾議院委員會在周五公布了民主黨人希望下周末前通過的法案文本。

這份由美國眾院預算委員會（House Committee on the Budget）彙編的591頁法案將落實拜登提議，為新冠肺炎疫苗與其他醫療設備提供額外資金。

在力促提高疫苖產量之際，拜登參訪了位於密西根州的輝瑞疫苗製造工廠。截至目前為止，約僅15%的美國人口已經接種新冠肺炎疫苗。

在談及共和黨的批評時，拜登表示他對縮減方案抱持開放的態度，「讓我問問他們要我砍掉什麼、剔除什麼」。

除了對醫療用品額外撥款之外，該大規模紓困方案的主要內容亦聚焦於激勵美國經濟，相關措施包括對美國家庭直接發放現金、延長聯邦失業救濟金、向州與地方政府提供金援等。

美國眾議院議長佩洛西表示，她預計在下周結束前在民主黨掌控的眾院就通過該法案進行表決，這是民主黨拜登新政府的首要之務。

周五稍早前，同為民主黨的參議院多數黨領袖舒默表示，前一輪聯邦失業救濟措施將於3月14日到期，參院將在此之前通過新紓困案。

(時報資訊)