泰福-KY(6541)TX05三期人體臨床成功解盲，執行長陳林正說，下個階段是收穫的階段，未來兩年還是會專注成功的把TX01、TX05推上市，如果成功的話，會替公司及股東們會帶來很大的價值！同時會努力推展新的方向及業務，讓公司更上一層樓。

陳林正說，泰福在多年的過程中，花了很多精力和資源在培養抗體藥物發展必須經過步驟的能力，TX05第3期臨床成功結束，代表公司已經擁有完整一條龍的執行能力，未來會努力的利用這些優勢讓泰福有更多元化的發展。

泰福未來不只把眼光放在生物相似藥的領域，也會努力在抗體大分子藥領域來發展，陳林正指出，在生物相似藥領域上，策略會多元化，對外授權也好、引進授權也好、合作發展也好、合作行銷也好，公司都將積極爭取。

在抗體大分子藥的領域擁有更大的機會及更龐大的發展空間，陳林正說，但在新的大分子藥物的發展上，會注意在抗體結構改良方面，會用穩重穩當的研發策略來研究發展有效更有價值的大分子藥，希望將泰福可以升級成完整抗體研發的藥廠。

泰福生技董事長趙宇天博士表示，2021是值得期待的一年，有TX01正在申請藥證當中，另外，TX05三期臨床成功，年中將會申請美國藥證，公司以最少人力達到最大效果，解盲數據令人非常滿意，以泰福這樣規模的公司來說，能在三年內成功完成受試者多達800人的三期臨床試驗，在全球來說，實屬罕見。預計今年年中向美國食品暨藥物管理局FDA申請藥證，搶攻美國約30億美元的龐大市場商機。

(時報資訊)