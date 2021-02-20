記憶體今年迎來全面復甦的一年，記憶體廠華邦電(2344)經理陳沛銘表示，DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。

先前南亞科(2408)率先發表對上半年景氣展望樂觀；旺宏(2337)對今年三大產品線展望均樂觀；華邦電同聲看好。今年記憶體供不應求，各項產品價格均可望逐步調升。

華邦電子總經理陳沛銘表示，DRAM與Flash供給吃緊情況可能延續到下半年，漲價效應可望於第2季顯現，預期記憶體營收將於3、4月較高成長。

華邦電昨天舉行法說會，總經理陳沛銘說，隨著利基型記憶體主要供應商將DRAM產能，轉為生產影像感測器（CIS），使得DDR3供給吃緊。在快閃記憶體（Flash）方面，單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）供給越來越少，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）也因中國大陸晶圓代工廠將產能轉為生產邏輯晶片產品，使得市場供不應求。另外，美國德州近日遭遇百年來最嚴重暴風雪，英飛凌當地有廠生產車用NOR Flash，也會加劇產業供給吃緊情況。

華邦電去年第四季合併營收203.48億元，季增26.91%；毛利率30.43%，季增3.47個百分點；稅後淨利3.5億元，季增5.7%，單季每股盈餘0.09元；2020全年每股盈餘為0.33元。

依華邦電去年第四季的產品結構來看，Nor flash占營收49%、利基型DRAM占比34%、Nand flash占8%、Mobile DRAM占比重9%；以去年應用別來看，通訊占比33%，消費性產品占27%、電腦占21%、汽車和工控占比重19%。

華邦電子高雄廠預計明年上半年引進機台，並隨即展開試產，明年第四季將以微縮版25奈米製程小量產出，2023年開始貢獻營收。華邦電去年額定的資本支出為83.56億元，實際的資本支出為79億元，今年預估資本支出為127億元。

今年記憶體市況復甦，南亞科預期，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體（DRAM）產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

旺宏對今年三大產品線Nor Flash、Nand Flash以及ROM的展望均樂觀，其中，預計在可見的未來Nor flash都是缺貨，整體記憶體價格今年估平穩向上。

(時報資訊)