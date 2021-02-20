健康趨勢旺，統一超(2912)及全家便利商店(5903)鎖定「地瓜」及「馬鈴薯」擴大導入門市販售，目前統一超7-ELEVEN已有134間門市販售地瓜，全家「烤馬鈴薯」截至目前已拓展至350家店舖，火力全開搶攻新黃金商機。

地瓜屬於低GI值的食物，富含膳食纖維，營養價值有如黃金，被稱為超級食物，受到養生及健身族群喜愛，「全家」自2007年開始導入夯番薯，帶起一波地瓜熱潮，成為全台最大連鎖烤地瓜專賣店，約95%以上、超過3700間的店舖皆有販售；去年7-ELEVEN地瓜熱銷約2000萬條，契作量高達4485公噸，佔全國總量2.3%，目前現蒸地瓜共3000間門市販售，單日單店更創下賣出500條地瓜的紀錄。

全家表示，「全家」夯番薯與台南瓜瓜園」契作，使用在地台農57號品種，每一條地瓜皆通過雙重農藥殘留檢測、六道品質檢查機制，及使用專屬冷藏庫讓地瓜熟成至最佳口感，每10條地瓜，僅有2條能登上全家「夯番薯」機台。

看好地瓜商品受消費者喜愛，全家自去年12月初推出可愛、擬真又美味的「地瓜QQ麵包」，使用特製QQ粉加入麵糰，內餡選用瓜瓜園台農57號烤地瓜泥，再表面沾上紫薯粉，超擬真地瓜造型，好看又好拍，推出一周創下每分鐘熱銷3個的佳績。

統一超7-ELEVEN黃金小金磚「現蒸地瓜」則是即日起推出「地瓜界皇后」之稱的栗香地瓜，統一超表示，7-ELEVEN現蒸地瓜有「台農57號地瓜」與「栗香地瓜」兩種品種讓消費者選擇，新品「栗香地瓜」一年只收成兩次，吃起來口感綿密如栗子般香甜而得名，採用優質健康種苗且100%契作生產，去年曾在區域門市試賣，帶動單店地瓜業績成長20%，因此今年擴大導入北部及南部共134間門市販售。

除地瓜外，全家便利商店2019年11月再創通路之先販售「烤馬鈴薯」，截至目前已拓展至350家店舖、年銷近50萬顆，成為夯番薯後的現烤點心小金雞。

(時報資訊)