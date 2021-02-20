后里區一間橡膠工廠今天凌晨竄火舌，濃煙直逼天際十分恐怖。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區一間橡膠工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒至天亮，近5小時才獲控制，由於廠內存放大量橡膠，鄰近的豐原、東勢等地區都能見到黑煙猶如龍捲風直竄天際，嚴重影響空氣品質。環保局獲報後隨即派員抵達現場，將依違反《空氣汙染防制法》從重裁罰10萬至500萬。

環保局表示，后里一處橡膠工廠20日深夜發生火災，環保局獲報後隨即派員抵達現場，經查該廠從事橡膠加工作業，起火原因疑似為放置橡膠管理不當產生自燃，現場濃煙陣陣竄出，環保局將依違反空氣污染防制法第32條規定，從重裁罰10萬至500萬。

另外，環保局稽查人員現場使用五用氣體偵測器未發現有異常狀況，勘查四周未見消防廢水流出致溝渠造成汙染情形。環保局立即召開應變會議，協調后里地區大型汙染源包括豐興鋼鐵、正隆紙廠及后里焚化場降載減排，另查火災範圍下風處2公里內無醫療院所、學校等敏感對象。

環保局表示，該商行於2017年11月間經環保署查獲未申請廢橡膠再利用檢核資格，且有廢橡膠汙泥集塵灰貯存設施不符合規定等問題，環保局於2018年1月間分別依違反廢棄物清理法第31、36及39條告發，並依同法第52條分別裁處6000元，共計1萬8000元罰鍰。

(中時 )