家扶提供獎助學金幫助孩子專心求取知識，與同儕討論課業彼此鼓勵進步。（南台中家扶提供／陳世宗台中傳真）

台中市茶商業同業公會長期行善投入社會公益，今年是連續第11年捐贈茶葉給南台中家扶中心義賣，共捐贈茶葉／茶包類品項1122件，茶具類10件，市值將近50萬元；南台中家扶主任王金敦說，期待這些好茶傳香也傳愛，經義賣化成資源助力，在新春挹注愛的助學金。

王金敦表示，台中市茶商公會多年以實際行動支持扶幼工作，都在新春之際用茶香送暖；109學年度第二學期預計號召300萬獎助學金，發放給120位大專和碩班同學，以及80位高中、職同學，目前僅達到目標三分之一，尚有七成缺口，急需更多助學人加入。

茶商公會理事長陳明芳說，此項捐贈已成茶商公會每年傳統，每次至少都有40家以上的茶行共襄盛舉，響應愛心不落人後，除捐贈茶葉外，也都會有朋友捐款或是加碼捐贈其他物資；如這次有大新食品廠捐贈太陽餅100盒，希望集團體之力，為弱勢孩子出點力。

家扶中心強調，茶商公會捐贈的茶種多元，梨山茶、阿里山茶、烏龍茶等，任君喜好挑選，送禮自用兩相宜，歡迎至中心位址(西屯區甘肅路一段67號)購買，義賣所得皆為扶幼工作之用。

王金敦強調，無窮世代活動持續進行中，2月23日至26日將於家扶的兒保好鄰居─炒飯超人漢口店騎樓進行新春義賣，時間上午10點至下午2點，邀請民眾一同參與義賣市集，幫助孩子填補學習資源的空缺，「牛」轉幸福。讓家扶貧困學子對於新學期不再擔憂學費著落，能安心求學。

(中時 )