2017年變性成女兒身的網紅「罔腰」近期自爆透過人體試驗成功懷孕，並暗示自己是腹腔懷孕，現在已經3個月。衛福部次長石崇良表示，憲法保障言論自由，但網紅對社會有影響更需要謹言、查證，醫療是非常專業的問題，民眾不要從網紅身上得到錯誤的概念。

變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

罔腰近期在網路上秀出腹部隆起照及超音波照，男友昨透露是透過天價的人體試驗才懷上寶寶，更表明今日會公開媽媽手冊，引發各界譁然，今早男友澄清說沒有花錢在人體試驗，所謂的天價是參考國外的價格。

對於罔腰引起的風波，石崇良表示，人體試驗都需要經過申請，目前台灣沒有這樣的人體試驗。對於罔腰男友所出示的受試者同意書，衛生局會去查。

石崇良表示，憲法保障人民的言論自由，所有言論都會尊重，但是身為公眾人物，包含網紅在內，對社會有影響力者更需要謹言、查證。醫療是非常專業的問題，民眾有疑問要問專業，不要從網紅身上得到錯誤的概念。

(中時 )