武陵農場是全台著名的賞櫻景點，「武陵櫻花季」、「九族櫻花季」與「阿里山花季」皆為中南部主要賞櫻花景點。其中武陵櫻花季已於日前( 12日)展開，活動至3月1日止，花季除了橫跨春節外，未來可期還有二二八連假，而目前農場櫻花奼紫嫣紅，迎風搖曳，正是遊玩的好時節，為了活動順行，武陵農場周邊將於期間進行車輛管制！

武陵農場賞櫻趣 預約「賞櫻專車」更便利 (旅遊經提供)

由於活動期間將進行交管，民眾多加利用大眾運輸，民眾可於豐原或谷關等地預約搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運或預約「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場，感受一場愜意賞花之旅。

交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季為中部每年一大盛事，全台各地遊客將前往武陵農場一睹櫻花盛開風采，春節期間並以公車增班方式因應賞花需求，首週梨山至武陵農場運輸達2,986人次，疏運成效良好。

葉局長指出，今年「梨山－武陵農場」賞櫻專車創新導入「TBS台北轉運站」APP預購售票方式，截至昨（18）日預約率達70.23%，目前尚有座位可供民眾預約，賞櫻民眾可提前至APP購票或於搭車前一天16時至18時於梨山遊客中心現場購票。

此外，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁資訊可至「豐原客運官網」(http://www.fybus.com.tw)查詢。另外，相關交通管制措施也可至公路總局 110(2021)年武陵農場櫻花季疏運措施專頁(https://reurl.cc/6yZ0bd)查詢。

武陵農場賞櫻趣 預約「賞櫻專車」更便利 (旅遊經提供)

另外，鄰近的武陵國家森林遊樂區園區櫻花也花開正美，東勢林區管理處表示，目前，園區櫻花與松林交織，點綴了位於武陵山莊旁的桃山步道，探訪桃山步道不僅可以享受兩側蓊鬱蒼翠的松林，更有櫻花熱情的迎賓蒞臨，步道全長4.3公里，單趟步行時間約為2小時，步道盡頭亦有桃山瀑布，由櫻花、松林及飛瀑譜出的大自然樂章。

民眾走在園區之內，一路可感受自然資源豐富，其大自然更是野生動植物的快樂家園，民眾在造訪時請放慢腳步靜心觀察，或許能與森林裡的小精靈有場美好的邂逅，若是巧遇園區內的臺灣獼猴，請務必把握四不原則，包括：「不餵食、不接觸、不挑釁、食物不外露」等。

(本文由 旅遊經 提供)

(中時新聞網)