南市府教育局推動「餐前五分鐘」活動。（南市府教育局提供／李宜杰台南傳真）

校園午餐食安為台南市施政重點項目，在南市府教育局、衛生局及農業局共同把關下，已獲教育部國民及學前教育署肯定，於近日公布的「109年度國民中小學學校午餐及校園食品輔導訪視」計畫中，在全台22縣市、51校及40間廠商訪視中脫穎而出，「台南市政府教育局」及「官田國小」皆獲推薦為績優單位，使南市成為「南部唯一」雙料肯定的縣市。

台南市長黃偉哲表示，校園食安是市府的施政重點，沒有最好、只有更好。在市府各局處的通力合作下，已制定「學校午餐標準作業流程及流程圖」，將午餐供應流程標準化，以「分階管理」、「層層把關方式」嚴密監控供餐品質。黃偉哲稱，未來持續要求學校自主管理，營養師也會不定期巡迴輔導，跨局處聯合稽查，讓全市家長放心校園食安問題。

教育局長鄭新輝則稱，本市推動學校午餐「三心」把關。在「源頭把關」部分，推動「三章一Q」溯源食材成效，獲得六都最佳表現；而「行政整合」部分，近年極力推動學校午餐中央廚房化，透過校際合作，以「共享經濟」概念，提升學校午餐辦理效能，109學年度中央廚房學校已達46校，供應104所學校午餐，已佔全市學校的4成。

鄭新輝強調，在「綠能永續」部分，108年度全面完成學校廚房舊式鍋爐更新，提升廚房環保與安全，108學年度起推動體適能與飲食教育計畫，鼓勵學生健康吃、快樂動，109學年首推以學校營養午餐作為教學素材，結合台南在地食材，規畫「餐前5分鐘」飲食營養教育方案，利用學校午餐作為教學素材，使學習更貼近生活，達到潛移默化效果，引導學生嘗試吃、常常吃到喜歡吃，培養學生惜食的良好習慣，成為全國仿效的縣市。

官田國小本次亦獲得績優學校，該校為自設午餐廚房，供應校內及鄰近嘉南國小師生午餐。校園內闢建一座約400坪「幸福農場」，讓學生實際參與並動手做，體會到務農的辛苦、食物的珍貴。學校也透過「校本課程」，結合108新課綱，以食農教育2.0持續推動短中長期規畫，培養孩子食農知識、技能及態度，在推動食農教育成效屢獲高度肯定及認同。

(中時 )