岳志忠不顧妻阻止4度赴陸接受招待 害2同袍遭軟禁

涉共諜案遭起訴官階最高退役少將岳志忠，退役後卻為探親，主動聯繫張超然與大陸國安官員「韋先生」見面，之後不聽妻子勸阻，4度赴陸接受免費招待，收錢買名牌，之後多年陸續引介老同袍赴陸，未料紛紛遭軟禁審訊，甚至被大陸其他情治單位攔截逮捕，供出情報機密，造成我方情治人員嚴重損失。

根據起訴書記載，88年間，軍情局陸姓退役上校在大陸失事遭逮，張超然受託前往營救而結識廣東省國安廳官員「韋先生」而遭到吸收，並受指示吸收退役軍情局人員赴陸。

當時「韋先生」指示張超然引介退役少將岳志忠出面調停，但遭到岳拒絕。92年「韋先生」透過張超然再度邀岳父赴陸仍失敗。這十月才知道張超然與國安廳官員有往來。

101年間，岳志忠想赴陸探親，但是擔憂遭到逮捕，主動向張超然詢問可行性，張超然與周天慈轉達「韋先生」不會追究過去的訊息，但強調只要與「韋先生」見面，保證可平安回台。

但是岳的妻子反對丈夫赴陸，於是張又與周以「赴澳門打球」為理由，安排岳志忠前往澳門與國安廳人員會面，並接受免費食宿旅遊，期間與「韋先生」密談過去工作經歷及業務內容。周天慈還與國安廳官員依照片指認我情治人面貌，事後岳獲得港幣6000元代價，並免費購買高價名牌包。

之後張超然仍試圖再邀缺岳志忠赴陸，但岳的妻子顧慮有人身安全，以及軍情局過去曾要求離退人員簽下「若不聽勸告前往大陸失事者不予補償」切結書，私下向張超然及周天慈勸告物帶老公赴陸，因此未能成行。但104年岳志中不顧妻子反對，與中華民國忠義同志會成員赴北京參訪。

「韋先生」隔年立刻指示張超然，以微信傳送「白髮老人」、「丘山」為岳的代號見面招待遊玩。岳志忠就在周天慈的陪同下，105年5月28日前往福州，與當地官員進行球敘，6月4日又轉往廣州與「韋先生」等國安官員見面，接受免費招待食宿。期間「韋先生」指示一名「小曾」國安廳官員，將美金3000元交給周天慈做為報酬。

之後岳志忠在105年11月間，說服曾任軍情局第六處組長、派駐英國從事情報工作的劉姓退役上校赴陸。隔年1月劉男前往廣州，並由張超然接待，會晤國安廳官員「小曾」，未料小曾為讓劉交代過去工作經歷，還將劉軟禁威脅3天審訊，經劉虛以委蛇後，才和妻子脫身。

張超然也在105年間，安排退役上校王大旺到廣州，未料王大旺一落地就遭想「搶績效」的大陸其他國安單位攔截帶走，張超然趕緊找「小曾」將王救回，王大旺隨後國安廳關恐嚇威脅下，透露自己軍情局幹訓班同期1號到24號的同學姓名與任職經歷。

108年10月間，岳志忠因中風回台，卻仍透過王大旺向對岸表達，希望引介彭姓退役上校到廣東，但遭對岸婉拒，直到2020年間遭到檢調收網，這四名退役將校發展組織行徑才一一曝光。

(中時新聞網)