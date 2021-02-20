行房太嗨竟然中風！心臟外科醫師陳沂名表示，22歲的年輕女性與男友激戰到一半，突然臉歪嘴斜，緊急送醫治療當下無大礙，結果住院隔天雙腳竟然黑掉、動彈不得，照了超音波才知道，女子的心臟長了一顆黏液瘤。

心臟外科醫師陳沂名在節目《醫師好辣》上分享，一名22歲的年輕女性與男友發生性行為，過程中突然「嘴歪臉斜」，男友起初以為她是在開玩笑，後來發覺事情好像不太對勁，便趕緊將女友送醫治療，結果竟然是中風了。

陳沂名表示，現在中風治療方式，只要患者發作至送醫的過程中，把握住黃金三小時，就可以施打血栓溶解劑，把血塊溶掉。而這名個案因為送醫即時，神經科醫師也盡快替她打血栓溶解劑，所以當下並無大礙，病況恢復後安排她住加護病房觀察狀況。

陳沂名指出，結果醫師隔天下午巡房時卻發現，女子雙腳發黑、動彈不得、毫無知覺。神經科醫師便趕緊安排電腦斷層掃描，竟發現「女患者肚子以下全部動脈都塞住」，因此只好緊急聯絡心臟外科醫師來會診。

陳沂名覺得女患者的狀況很不尋常，明明才22歲而已，前一晚中風，隔天腳部的血管就都塞住。根據經驗推測，這名患者應是本身心臟就有問題，因為心臟裡面藏有血塊，在跳動時就會到處亂打，「打到腦袋就中風、打到腸子就塞住」。

陳沂名替其安排超音波後發現，患者左心房有一顆「黏液瘤」，這種疾病好發於女性。而女患者心臟上的這顆黏液瘤已長達6、7公分、感覺有點時間了。而在超音波下可見，當患者的心臟跳動時，黏液瘤會隨之甩來甩去。

陳沂名也推測，女患者恐是性行為過程中太興奮，導致原本安穩的腫瘤跳動得特別厲害，否則可能永遠也不會被發現。告知患者及其家屬建議動心臟手術，後續詢問患者才知，她平時運動就會胸悶，但自認年輕便不以為意，結果竟是心臟長了顆黏液瘤。

(中時新聞網)