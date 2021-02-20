臺大癌醫中心醫院於今（20）日舉行輻射科學暨質子治療中心ProBeamR質子治療系統吊裝典禮，包括臺大癌醫中心醫院院長楊志新、臺灣大學校長管中閔、榮譽院長鄭安理、永齡基金會創辦人郭台銘、瓦里安及清水建設代表等貴賓到場，見證臺灣邁向先進尖端癌症治療的重要里程碑。臺大癌醫中心醫院「輻射科學暨質子治療中心」（簡稱輻質中心）預計於 2022 年開始治療腫瘤患者，提供癌症病人更優質的服務。

楊志新表示，癌症高居國人死亡原因之首已經長達數十年。但隨著醫療日新月異，癌症治療亦隨著科技進步而有了很大的進展。台大癌醫中心醫院輻質中心在永齡基金會郭台銘創辦人贊助下，選用了台灣第一座，與歐美日等 23 家醫學中心同步的Varian ProBeamR系統的質子治療設備，不但可以其先進的筆尖式掃描技術（Pencil beam），精準消滅癌化組織，降低對正常細胞的傷害，提高腫瘤控制率和減少副作用，未來在輻質中心正式啟用後，臺大癌醫中心醫院更將結合臺大醫療體系臨床試驗經驗及癌醫多專科整合照護團隊模式，提供全台灣民眾對各種癌症從預防、診斷、治療以及追蹤最精準完善的醫療服務。

臺大癌醫中心醫院副院長王明鉅指出，癌醫今日舉辦吊裝典禮的主要設備，是將質子加速達到治療所需能量的迴旋加速器。所製造出來的質子將會透過巨大的磁鐵來調控質子射束的方向。所射出之質子在通過治療頭後，會將能量集中的質子，射入病人身體後再精準地於腫瘤內釋放以破壞癌細胞。臺大癌醫中心醫院輻質中心除於地下4樓安裝質子治療儀與共3間的質子治療室外，也將於地下2樓安裝超過5部以上的光子放射治療儀。

鄭安理表示，整合光子治療及質子治療在同一輻質中心建築體內，且相鄰癌症中心主體大樓的設計在全世界非常的少見。相較世界各國多數質子設備與光子設備為各自獨立之建築，且大部分質子治療設備均設置在與癌症中心有一段距離的遠處，對須要質子治療的病人造成困擾，台大癌醫中心醫院所建構的完整全方面放射治療環境，將更能提供患者就醫的便利性。我們期許未來輻質中心建構完成後，為臺灣及國際需要癌症治療的患者，提供更完整、更安全與更便利的服務。

臺大醫院腫瘤醫學部放射腫瘤科主任郭頌鑫表示，十年來臺大醫院、臺灣大學、財團法人永齡健康基金會、興建工程團隊、機電團隊及Varian醫療設備廠商的全力努力下，才能有今日的迴旋加速器吊裝典禮。為了籌備輻質中心，團隊先後考察日本、韓國、美國及歐洲等質子治療中心，在技術前瞻性及未來擴充性的考量下，最終選定Varian ProBeam做為輻質中心質子治療設備。該型機器除了具備最新式的超導型迴旋加速器（具有高效能、高劑量率和低耗電之特色），搭配獨特領先的筆尖式掃描技術，可以更精確執行強度調控質子治療，讓劑量分布更為順形，進一步降低正常組織不必要的傷害，達到提高腫瘤控制並減少副作用之目標。過去已有許多文獻顯示質子治療的良好成效，尤其是對於兒癌、攝護腺癌、肺癌、肝膽癌、胰臟癌、腦瘤等，亦或是不同部位的復發性腫瘤的治療，是未來癌症治療的一項新利器。

楊志新表示，臺大癌醫中心醫院有了台大癌醫輻質中心整合質子設備及光子直線加速器，因應不同臨床適應症及治療需要，提供癌症病人更精準的個人化醫療，不但能更加有效控制癌症外，進一步能讓病人維持更好的生活品質，為癌症病人治療提供世界級的服務，達到「華人第一、世界一流」的目標。

(工商 )