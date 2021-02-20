義大利石油和知名車用機油生產商Eni(埃尼)周五宣布，承諾公司到2050年實現碳中和。Eni在投資人呼籲抑制碳排上，力圖追上業界的環保水準。

Eni在宣布該計畫後，股價一度大漲3%，周五收盤漲1.1%。

根據Eni的規劃，公司在2030年要刪減25%的碳排放，2040年達65%，2050年實現零碳排。執行長Descalzi表示，承諾2050年將實現所有產品和流程的完全去碳排，公司的計畫是具體的、詳盡的、經濟上永續的和技術上已驗證的。

義大利新上任總理、前歐洲央行行長Draghi新近將氣候變遷列為其施政計畫核心，表示政府力圖加速再生能源和綠色氫的生產。其他的能源公司也宣布了減碳目標，減少在營運和生產產品時，帶來溫室氣體排放。

Eni主要業務為石油和天然氣，表示為達到目標，將增加生物煉廠(沼氣發電)的產量、提高再生能源、林業計畫、碳捕抓和其他綠色計畫。

Eni集團還企圖透過收購，加快綠色轉型，將再生能源產量從目前的3億瓦拉高到2050年的600億瓦。公司計畫出售20億歐元資產，以協助發展潔淨業務，包括義大利和美國兩座新的生物煉廠、在阿聯酋和利比亞的碳捕抓和儲存業務。

(時報資訊)