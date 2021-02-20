蘋果今年將推新機iPhone 13，目前市場看到組裝廠商競爭更趨白熱化，大陸立訊將加入組裝行列，而大陸藍思科技也將搶食iPhone 13機殼商機；另外，蘋果供應鏈今年在印度擴廠競爭也加速。外資法人認為，由於新加入的競爭者增加，對部分蘋概股而言，蘋果的甜度恐再減色。外資給鴻海及和碩評等均為「中立」，目標價分別為123元和78元。

外資法人指出，在iPhone 13組裝廠方面，今年鴻海(2317)及和碩(4938)都將面臨競爭之苦，但由於和碩的垂直整合的資本支出較弱，使得其較難化解變局所帶來的衝擊。

不過，和碩對於變局也並非沒有準備，印度媒體日前報導，和碩與Tata Electronics等其他廠商，在日前已與泰米爾納德邦 (Tamil Nadu)政府完成簽署MOU(合作備忘錄)，確定首座印度廠將設在清奈近郊Mahindra World City經濟特區，預計將創造1.4萬個就業機會，將主攻手機組裝製造。

印度政府力推手機組裝產業落地，目標在未來的5-7年間，每年增加約10億支手機組裝產能，帶來35-40%的附加價值。雖然印度目前尚不是手機供應鏈轉出中國的首選地，越南、柬埔寨、孟加拉及泰國似乎比印度更被看好。但印度政府希望藉著人口紅利和較低的人均GDP以及調降企業稅率來增加企業投資誘因。

(時報資訊)