傑出大陸台商聯誼會會長、一芳水果茶創辦人柯梓凱。（林至柔攝）

「2021商機創造與台商布局論壇」20日在文化大學大夏館舉辦。（林至柔攝）

今年持續受到新冠疫情籠罩，台商在大陸生意面臨許多不確定性，台北經營管理硏究院和文化大學、傑出大陸台商聯誼會、中國台商投資經營協會等單位，20日舉辦「2021商機創造與台商布局論壇」，探討新型服務業、智能產業務、疫情、文創應用及綠色節能等五大商機和布局。

台北經營管理研究院院長陳明璋說，台商在經歷中美貿易戰、疫情等挑戰，面對經濟、經營不確定，仍存活下來了，顯現台商的實力「的確有兩把刷子」，不過他也提醒，經歷過不平凡的兩年，台商未來應備有「短中期因應之道」，以應對非常態情況。

傑出大陸台商聯誼會會長、一芳水果茶創辦人柯梓凱說，在大陸經營餐飲業多年，因為新冠疫情的發生，民眾外食的習慣被迫改變，餐飲業的經營模式也產生「大轉變」。柯梓凱改變了100多家分店的經營策略與地點，疫情下，店家不再需要「網美店面」，取而代之的是「

線上平台及外送服務，店面開始走進社區，現在有90％的銷售額都來自線上平台，也省下許多店面經營成本。

旭榮集團執行董事黃冠華說，未來台商應思考，本身「賣的是什麼」，不應照舊用「時間換利潤」的思維模式，而是找出商機在哪，例如如現代人喝手搖飲，不一定是因為好喝或口渴，而是喝一種「療癒感」，因為疫情下，大家都被沈重的氣氛籠罩，此時，這種「小確幸」就非常受歡迎，也是上班族短暫解憂的一種方式。

澳台國際投資總經理洪永沛說，大陸2019年AI人工智慧產業規模超過510億元，預計到2022年將突破千億元。大陸「商湯科技公司」被美國列入實質管控單位，原因是其人臉辨識能力太強大，而大陸在人臉辨識產業之所以有如此高規模的技術，源自於其人口基數大，具有龐大的資料庫。

洪永沛說，大陸「十四五」計劃，在政策重點產業方面特別提出生物技術、綠色環保、海洋裝備等領域，這些未來都是符合政策及市場需求的核心產業。

(中時 )