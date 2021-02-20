今日為「天公生」，台南市長黃偉哲（著黑夾克者）昨晚赴開基玉皇宮祭拜，為天公暖壽。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

今日是「天公生」，亦即玉皇大帝聖誕日，位於台南市北區的開基玉皇宮和中西區的台灣首廟天壇（天公廟）自入夜後，就湧入大批信眾幫天公祝壽，台南市長黃偉哲也於昨晚至2間廟宇祭拜，為天公暖壽。為防疫考量，台灣首廟天壇也將往年都會準備的滷麵改為福粽，避免群聚。

相傳玉皇上帝是天界最高的神祗，除了主宰仙界眾神之外，人類和鬼魂也都歸祂掌管，道教尊稱其為「玉皇大天尊」，民間則稱祂為「天公」。古人認為天地之數始於一、終於九，因此認定九是最大之數，有最大、無限之義，因此道教便將農曆的正月初九，訂為玉皇上帝聖誕之日，也就是民間所說的「天公生」。

自古以來，各朝代都有祭祀玉皇上帝的祭禮，而且由於玉皇上帝在百姓心目中，是地位最崇高的神明，因此祭祀儀式也特別隆重。黃偉哲昨晚依循傳統及古禮，在正月初九出席首廟天壇的祭拜天公典禮，虔誠的向玉皇上帝叩首祈求保佑台灣、保佑台南，安全度過這一波疫情，也庇祐所有國人能平安健康快樂。

而台灣首廟天壇過去在正月初九天公生這一天，都會準備滷麵供參香的信眾食用，今年因疫情考量，將滷麵改為福粽。福粽是以健康的五穀米為主，內含一顆栗子，方便民眾帶回家再食用，同樣吃了也會受天公保佑，平平安安一整年。

而首廟天壇往年所準備的開運紅包，昨晚也因疫情之故停止發送，但今年新推出平安御守，供民眾索取，民眾只要來天壇過平安橋，就能獲得一個精緻的天公平安御守，想拿平安御守的民眾，記得早點來過平安橋。

(中時 )