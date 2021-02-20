證交所：康友-KY融資券應於下市前10日償還 12:102021/02/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所公告指出，康友-KY（6452）上市有價證券將於110年4月1日終止上市，已融資融券者，應於終止上市前第10個營業日前償還或還券了結。 證交所表示，依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第78條作上述相關公告事項，請各授信機構應依相關規定，通知委託人於該有價證券終止上市前第10個營業日前，償還或還券了結。 康友-KY將於4月1日終止上市 環保車夯 汽車零件業大擴產 (工商 ) #康友-KY #償還 #終止上市 #證交所 #融資融券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－永豐金證券 半導體股搶眼 權證小試身手 04:102021/02/20 產業特刊 小米傳跟風造車 尾盤急拉 04:102021/02/20 全球財經 《熱門族群》多元行銷＋優化通路 詩肯及客思達衝業績 11:252021/02/20 財經 華碩ROG Phone 5 歐美台3月齊登場 04:102021/02/20 財經要聞 港交所 邁向亞洲那斯達克 04:102021/02/20 全球財經 外匯探搜－牛年亞太貨幣布局 04:102021/02/20 產業特刊 蕭乾祥專欄－牛年股市的變與不變 04:102021/02/20 財經要聞 新竹球場模樣 會長幫忙畫重點 04:102021/02/20 運動天地 擁萬坪樹海 醫生老董搶進仰士林 04:102021/02/20 財經焦點 騰訊 獲83億美元離岸銀團貸款 04:102021/02/20 全球財經 春回大地 來一趟山城茶湯╳泉湯物語 08:302021/02/20 生活 財經熱門新聞 5大驚世弊案 A走全民多少錢？台灣會記住這3人 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 《國際社會》拜登親訪 輝瑞：對美疫苖供應將增逾1倍 - 財經 - 時報資訊 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 《其他股》中租1月營收雙升 寫歷史次高 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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