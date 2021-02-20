證交所公告指出，康友-KY（6452）上市有價證券將於110年4月1日終止上市，已融資融券者，應於終止上市前第10個營業日前償還或還券了結。

證交所表示，依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第78條作上述相關公告事項，請各授信機構應依相關規定，通知委託人於該有價證券終止上市前第10個營業日前，償還或還券了結。

(工商 )