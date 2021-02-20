經濟部統計處今（20）日公布去（109）年第四季製造業產值3兆4,516億元，較上（108）年同季增加2.54％，結束2019年第1季以來連續七季負成長。

統計處分析，近期全球COVID-19疫情雖再次升溫，惟資訊電子產業在我國半導體競爭優勢及遠距商機帶動下持續成長，加上國際原物料價格調漲、投資動能漸次回溫、車市轉趨活絡，激勵金屬機電產業產值揚升。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值創歷年單季新高，年增11.10％，主因國際品牌消費性電子新品陸續推出，遠距應用相關設備出貨暢旺，以及5G、物聯網與高效能運算等應用需求強勁，帶動我國積體電路業產值達4,683億元，創歷年單季新高，年增13.46%，加上液晶面板及其組件業因宅經濟及遠距商機持續發酵，激勵IT、電視等大尺寸面板價量齊揚，產值亦年增17.98％所致；電腦電子產品及光學製品業因居家辦公、遠距教學等需求強勁，廠商持續擴增國內產能，致產值年增4.01％，連續11季正成長。

至於傳統產業，雖較上季回溫，惟較上年同季仍呈縮減，主因石油及煤製品業續受國際原油價格較上年同季仍低，加上疫情抑制需求及部分廠商產線檢修影響，年減36.44％；惟金屬製品業、機械設備業、基本金屬業及化學原材料業則受惠於下游產業回溫及防疫相關商品需求續強，加上上年同季在美中貿易摩擦紛擾下，比較基期偏低，致產值增幅皆由負轉正，分別年增7.11％、6.57％、2.56％及1.18％；汽車及其零件業因車商配合補助政策積極推出加碼促銷優惠方案帶動國產新車熱銷，加上汽車零件國外訂單回溫，增幅亦由負轉正，年增11.11％。

併計前三季，去年全年製造業受疫情拖累，產值12兆7,272億元，年減3.72％，其中以石油及煤製品業、化學原材料業及基本金屬業因原物料價格處於相對低檔致減幅較大，分別年減36.19％、18.46％及10.70％；機械設備業、汽車及其零件業及金屬製品業亦因終端需求疲弱，年減4.43％、4.42％及3.95％；而電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業則表現亮眼，產?分別年增10.70％及5.56％，抵銷部分減幅。由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，去年全年製造業生產指數117.15，創歷年新高紀錄，較上年成長7.56％，增幅由負轉正。

展望未來，統計處表示，隨著新興科技應用持續擴增、遠距商機需求延續與半導體高階製程訂單續旺，以及塑化、鋼鐵、機械、汽車等傳統產業逐漸回溫，可望挹注製造業生產動能，惟近期國際疫情仍嚴峻，加上美中貿易及科技爭端未解，國際經濟情勢不確定性仍高，仍須密切關注並審慎因應。

(工商 )