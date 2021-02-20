國民黨主席選舉規畫7月登場，目前正式表態要參選有中廣董事長趙少康、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中等人，日前才說要好好思考是否爭取連任的黨主席江啟臣，20日在臉書正式宣布投入國民黨主席選舉，力拼連任。《江啟臣參選國民黨主席宣言》初心、革心、民心，在正確的道路上努力進前。

江啟臣指出，他上任之時，國民黨的支持度還不及民進黨一半的低谷，一步一腳印，終於爬升至今天的比肩而行；國民黨提出的「護食安、保民主」公投，始終獲得超過65％民眾的認同；青年訓練營報名場場爆滿，去年更有超過3500位年輕人，投入國民黨改革前行的行列。

江啟臣表示，改革沒有回頭路，從一開始就任的「生存」，到體質的「調整」，一直到邀請社會支持力量回到國民黨的「壯大」，啟臣不是國民黨復興之路的「過渡者」；而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」！

江啟臣強調，啟臣在這裡正式向大家宣佈：我將勇於承擔並接受挑戰，投入今年中國國民黨黨主席選舉，爭取黨員的支持，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀的政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政！

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(中時 )