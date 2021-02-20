美國總統拜登周五獲得輝瑞公司的承諾，在未來幾周將新冠肺炎疫苖產能提高一倍，這將使拜登可望在夏季前達成填滿疫苖儲備的目標。

藉著拜登參訪公司最大疫苖製造廠的機會，輝瑞執行長Albert Bourla宣布，輝瑞目前每周提供美國政府的新冠肺炎疫苖約為500萬劑，他承諾該供應量將提高1倍以上。

在地方政府要求更多疫苖數量，以及每天都有成千上萬美國人染疫死亡之際，拜登政府正試圖加快這場史無前例的行動，為大多數美國成年人接種新冠疫苗。

拜登周五表示，他有信心在他任職百日內，能超越完成1億劑疫苖接種的目標，但他也表示，要恢復正常生活可能還需幾個月時間。

拜登表示：「我們現在可望在7月底之前，為所有美國人備好足夠的疫苗供應，但這不代表疫苖將打進所有美國人的手臂裡，但政府會備好足夠的疫苗」，「我無法給各位這場危機將結束的日期，但我可以告訴你們，我們將盡一切可能使這一天早日到來」。

輝瑞此前表示將在3月底前提供美國政府1億劑疫苖，並在5月底前再提供1億劑。其執行長Bourla表示，截至2月17日，輝瑞已經向美國政府提供4000萬劑新冠肺炎疫苖。

儘管承諾對美國的疫苖供應提高1倍，但這家美國製藥大廠尚未完全履行其全球供應承諾。歐盟官員透露，截至周三，輝瑞尚未向歐盟交付約1000萬劑早該在去年12月履約的新冠疫苗。

輝瑞與德國BioNTech共同開發兩劑型新冠疫苗。

此外，莫德納（Moderna）亦同意在7月底前，向美國提供3億劑新冠疫苗。拜登的最高醫學顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）此前曾表示，目前的接種需求仍然遠遠超出供應量。

(時報資訊)