有台灣小蔡依林之稱的網美「呂妍芯」遭爆闖入鐵路拍照，只見她穿著熱褲及靴子站在台鐵屏東南州正線軌道上拍照，危險行為引爆網友的怒火，許多人直呼什麼網美，是「亡美」吧！對此台鐵則表示，已送鐵警依法偵辦。

一名網友投搞臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」，指出網美「呂妍芯」在自己的IG上PO出鐵路夢幻美照，只見她穿著火辣的熱褲搭配高跟長靴在鐵軌上面拍照。超扯行為引起網友不滿，「這種直接檢舉了！客氣啥」、「重點是違規那張還數千人按讚啊」、「亡美嗎？」、「是小蔡依林耶！」

網美闖鐵路拍夢幻照，現已將該文刪除，但台鐵表示已報警查辦。（圖／翻攝自IG）

後也有網友發現網紅疑似將「鐵路美照」的PO文刪掉了，「是不是刪文還是怎樣！連不進去了」、「關ig也沒用啦」、「關留言了」、「Ｘ！她的IG關了」。

台鐵局表示，有關某網紅臉書貼文在屏東南州高架路段正線上拍照一事，明顯違反鐵路法第57條第2項規定。台鐵已將所掌握的相關資料移送鐵路警察局依法偵辦。並再次呼籲民眾，千萬不要違法侵入鐵路路線範圍，以維護自己與大眾的安全。

根據《鐵路法》第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可處新臺幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

(中時新聞網)