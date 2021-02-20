立法委員高嘉瑜日前曬出的房間照，像高山土石流般的場景讓許多人驚呆，不過跟她有一樣狀況的人們其實不少。除了從根本減少衣物數量是最大關鍵之外，幾個小動作，也能有效阻止衣服在短時間內堆積如山，不妨試試看。

明明年前大掃除時已經整理過一次，沒過幾天又亂了，到底哪裡有問題？日本整理收納顧問米田瑪麗娜在《不丟東西整理術》書中提到，這時候千萬不要責怪自己。因為這並不是你的能力不足，而是真的什麼地方出了差錯。不妨先具體想想自己的生活型態，是不是有這些習慣：

．平日回到家，衣服就亂丟，覺得歸回定點很麻煩。

．早上出門急急忙忙，把東西翻出來也沒空放回去。

．書架或櫥櫃爆棚，東西很難擺回去，所以總是亂塞亂丟。

其實讓居家整齊最重要的關鍵，就是「物歸原處」，當東西無法復位，就是亂源。不過平常生活忙碌是常態，也不需要太為難自己一定要做到完美收納，可以試試幾個小方法：

善用洗衣籃，把換下的衣服直接丟進去，就能大大減少每天收整衣服的時間和心力，也不會讓衣服在空間裡到處都是。(示意圖/Shutterstock)

1.善用洗衣籃。

準備兩個洗衣籃，一個專門用來放平常回到家後脫下來的髒衣服，另一個則放不需清洗、但是懶得立刻收起來的衣服。然後安排週末或是一個固定的時間，清洗及摺好收起一個禮拜的衣服，不需每天都在收衣服，也不會因為時日過久，造成太亂失控而放棄收拾。

2.睡前決定明天要穿的衣服，把搭配好的衣服和配件掛在衣架上。

早晨出門前的時間最匆忙，前一天準備好，可以大大減少早上亂翻又亂丟衣物的機率。

3.靠「暫時收納箱」把物品定點化--要亂就亂箱子 別亂到整個空間。

米田瑪麗娜強調，比起技術，能簡單快速收納才是重要關鍵。她建議，如果平常就習慣把東西到處亂放，與其強迫自己改進或是久了什麼都找不到，不如乾脆準備一個「能把什麼東西都放進去」的暫時收納箱，日常不用逼自己物歸原處，要用時也不需花時間東翻西找，之後只要訂好周末有空的時間，把東西一次歸位即可。這個概念就是，「讓箱子亂，空間就能整齊多了。」

物件歸位還有個小訣竅，就是常用的物品前面，不要再堆放其他東西，「越常用的要越好拿取」，這是關鍵原則。

收納這件事，注重的是「整理平常在使用的物件」，只要想通這一點，維持空間整齊就不會是不可能的任務。當然避免物件不斷增加、有進有出的汰換概念一定要有，但也不需每天緊繃，只要訂好固定時間再一次收拾，事半功倍，擁有整潔空間大有可為。

(中時新聞網)