前法務部長邱太三接掌陸委會，被黃國昌質疑有關說爭議，是司法改革的大笑話。行政院長蘇貞昌今（20）日上午出席活動時肯定邱太三的學養經歷，且監察院已經證明他的清白。

蘇貞昌表示，邱太三學養俱豐、歷練豐富，從地方到中央，從民意代表到行政首長；過去他所謂的爭議已經過監察院兩次審查，不論是馬政府時期提名的監委，或是蔡政府提名的監委，都通過對邱太三的檢驗，大家已經看到證明他的清白。以邱太三的歷練，現在在新的人事安排上，必能對國家做更大的奉獻，我們熱烈期待。

媒體追問，外界評論邱太三的笑容可為兩岸融冰，而陳明通因是兩岸通所以到國安局，是否在和大陸釋出善意？蘇貞昌說，我們一直希望能和中國有好的互動，一直都有善意，也希望中國能夠看到台灣的各方面。其實我們都希望跟周邊各國友善，同時也希望能維護區域的和平安全，總統的布局都秉持這個原則做事、安排。

(中時 )