金曲新人持修將於高雄舉辦「以結婚為前提」演唱會，先前因本土疫情緊張關係延期到2月21日，未料他昨又宣布，突然接到高雄疫情指揮中心通知後，決定二度延期，「對不起，身為真男人一定會想辦法補償各位的。」對此，高雄市長陳其邁今表示，沒有人願意把一個活動就停止，但為了防疫，希望大家體諒。

持修昨在臉書緊急公告演唱會延期，他難過表示，「今天總彩排到一半突然接到場地方高雄流行疫情指揮中心的通知，希望我們高雄場延期或取消」。

持修表示，很多人都是訂好交通甚至住宿的，真的非常非常對不起，目前因為實在太突然了，所以高雄場後續的狀況我們會儘快跟大家更新，畢竟這整個團隊的時程都被打亂了。退票和所有的補償絕對會給大家的；希望大家還是能理性，團隊已經為了這件事非常緊急的全體想辦法。

持修高雄演唱會場地單位LIVE WAREHOUSE表示，依照2月19日高雄市嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心工作小組會議指示，因國內新冠肺炎疫情嚴峻，辦理千人以上大型活動將造成重大社區傳播風險，2月28日以前市府此類大型活動一律停辦或延期。持修「以結婚為前提」高雄場，將再次延期，會再擇期公布後續辦理情形，為了大家的健康，防疫優先。

媒體問及目前國內疫情趨緩，為何仍要求持修延期演唱會，陳其邁今回應，疫情還是要根據中央疫情指揮中心根據國內、國際疫情作中和判斷，高市府就按照中央的工作指引，對於整體防疫措施來全面落實。

陳其邁說，這種室內人數比較多的群聚，在整個疫情裡面，大家還是要能體諒，「沒有人願意把一個活動停止，對衛生機關或防疫單位來講，都是一個非常困難的決定。」

(中時 )