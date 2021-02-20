白宮經濟顧問狄斯致函感謝經濟部長王美花協助解決車用晶片問題；王美花今（20）日證實昨晚已收到電子函件，王美花強調，不論是車用晶片或是台積電赴美設廠，都顯示出台美互動良好、彼此供應鏈也將更緊密合作。

狄斯感謝王美花出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題，此外，也提到台積電在美國斥資35億美元在亞利桑那州設廠，在全球供應鏈多元化上，也會強化台美在關鍵領域的經濟合作。

王美花指出，函件內容就是表達感謝之意；去年下半來以來，各大車廠面臨車用晶片短缺困境，台灣為全球車用晶片重要來源之一，經濟部將會持續協助。

經濟部官員說，未來運用到晶片的產業只會愈來愈多，更凸顯台灣在國際產業鏈中的關鍵地位，這次車用晶片大缺貨，經濟部也立即向產業界協調車用晶片產量，代表台灣不是威脅，而是「既關鍵且可靠」的夥伴。

官員說，台美去年召開經濟繁榮夥伴對話後，在供應鏈合作上達成共識，雙方是互惠互利的互信關係，將各自在全球供應鏈中扮演關鍵角色，並持續深化合作。

(工商 )