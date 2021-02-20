陸委會主委由前法務部長邱太三接任，引發議論。總統府發言人張惇涵表示，邱曾被指涉的關說案經監察院兩次審查會，早已還其清白。國民黨前立委陳學聖表示，邱是他學長又是立院同僚，他很早就注意到邱與總統蔡英文有著極佳交情，在蔡極小圈的餐聚上能看見邱身影；邱雖捲入關說風暴卻選擇自行離職、不延燒蔡，這個動作更加讓他獲得蔡的倚重，成為蔡「一個手掌拇指內親信的人」。

陳學聖20日在臉書發表《在爭議聲中復出的邱太三》一文指出，邱太三是他台大法學院的學長，籃球打得很好，他們曾組法學院聯隊，還拿下全校冠軍。民國87年，他們同時進入立法院，一起擔任了第四、第五屆的立委，那時他就注意到，邱和蔡英文有很好的信賴友誼，在蔡極小圈的餐聚上，會看到邱的出現。後來政壇起伏間，邱來到桃園擔任鄭文燦副手，重新開啟邱的政治仕途；尤其在蔡選上總統後，更對邱信賴有加。

陳學聖認為，雖然邱太三捲入關說風暴，但因為他選擇了自行辭職，不延燒蔡英文，反而更加獲得蔡的倚重，算是「一個手掌拇指內親信的人」。

陳學聖認為，外界都說邱太三出線，是蔡向對岸釋出善意的開始，實際上正確的說，陸委會的主委一直都是蔡。現任陸委會主委陳明通去年轟動一時的「小明故事」返台政策大轉彎，到八月份教育部原要開放陸生回台就學，被陸委會瞬間打臉，就知道蔡才是真正陸委會的主委，兩岸要戰、要僵、要和，完全決定在蔡。

話鋒一轉，陳學聖直言，或許誠如萊豬進口，要「還馬英九公道者，必蔡英文」，在兩岸政策上，國民黨不僅沒有完整論述，還被打趴在地上，現蔡英文要不顧爭議，非用邱太三不可，或許也是國民黨長期被抹紅，有機會被講點公道話的機會。陳更提醒自家人：「小綠要鬥大綠，是他家的事，國民黨還是要看好自己的路。」

(中時新聞網)