義大利服飾商范倫鐵諾(Valentino)周五遭到其在曼哈頓第五大道旗艦店的房東指控，要求賠償2.07億美元，房東指稱該公司無權毀掉租約，並讓該商店失修。

此前由於新冠疫情讓范倫鐵諾旗艦店無法營運，法官在1月27日駁回了該服飾商試圖取消其16年租約的要求，該店址位於川普大樓以南兩個街道。

根據房東指稱，儘管范倫鐵諾自去年12月已棄店而去，然仍積欠截至2029年6月到期的租約。

房東在紐約州的曼哈頓最高法院提起訴訟，房東表示，該公司必須支付1.29億美元的商店修繕費用，包括水磨大理石地板的損壞。

范倫鐵諾表示，新冠傳染病讓他的商店無法與附近鄰居的奢華、名望、高素質名聲相匹配。

傳染病導致觀光客和辦公室人員的客流量減少，曼哈頓地區的零售商正極力掙扎業績滑落。

紐約房地產協會上月指出，曼哈頓零售商圈的房租在下降，包括范倫鐵諾商店的地區下降約8%。

(時報資訊)