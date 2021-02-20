IC設計族群金牛氣勢強悍，聯發科、聯詠扮演「雙箭頭」，本季營收都可望擺脫傳統淡季束縛，聯袂創新高，IC設計首季可望營運有史以來最火熱的首季。

IC設計族群公1月營收，多數因漲價或農曆年節前拉貨等因素而營收攀升，營收優於預期包括瑞昱(2379)、聯發科(2454)、譜瑞-KY(4966)、聯詠(3034)、立積(4968)以及致新(8081)。

另外，聯詠、聯發科面對近期供應鏈吃緊狀況造成的生產成本提升，皆有能力轉嫁與下游客戶，在面對產能緊張的考驗下，更具優勢。

聯詠1月營收為81.22億元，月增加11%、年增加45%，首度衝上80億元大關，聯詠預期第一季營收落在252億~260億元，季增加12%~16%。

聯詠第一季各產品線動能為以SoC季增幅度最看好，其餘依序為大尺寸驅動IC、小尺寸驅動IC，SoC季增係因前期供貨不及而遞延至地基逸出貨，大尺寸驅動IC受惠疫情帶動的宅經濟將繼續發酵，小尺寸驅動IC預計智慧型手機出貨量增將使OLED回溫，至於TDDI則預計持平。

不僅如此，由於晶圓代工與封測產能吃緊而漲價，聯詠轉嫁有助毛利率攀升，聯詠第一季毛利率目標值達歷史新高38%~41%。

聯發科1月營收353.33億元，月增加9%、年增加78%，聯發科預估第一季營收964億~1041億，季持平至增加8%，年增加58%~71%，聯發科第一季持續由行動運算產品領頭，包括5G手機出貨量增、4G市占率增溫與Chromebook挹注推升。聯發科持續受惠5G晶片市場擴大，以及營收規模擴增帶動2021年營業利益率進一步攀升，今年營運可望更勝去年，全年百億美元營收規模將成常態。

(時報資訊)