鴻海投資威州案一波三折，日前外媒報導，鴻海與威州政府的新合約已接近最後階段，鴻海集團將詳述未來5年在威州設廠可提供的工作機會，以及經營的方向，鴻海董事長劉揚偉首證實，好事確實近了，「新合約應會在六月前拍板」。

鴻海今天上午在新北市土城總部舉行開工祭祀儀式，由劉揚偉親自主持，包括集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽等率鴻海各級主管和員工代表參加。

儀式後劉揚偉接受媒體採訪，談到市場關切的威州投資案，劉揚偉表示，鴻海一直在和隸屬威州政府的威斯康辛州經濟發展公司WEDC（Wisconsin Economic Development Corporation）溝通中，「到目前為止，溝通算是很順利，未來鴻海集團會持續朝想發展的方向前進，設計出合適當地市場的產品」，並強調，目前鴻海已有初步的規畫，但要經WEDC確認後，才會對外公布，現雙方還在最後確認階 段，預料應該在今年六月前就會拍板。

(工商 )