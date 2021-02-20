鴻海砸大錢競標馬來西亞矽佳（Silterra Malaysia Sdn Bhd）8吋晶圓廠，因半途殺出不少程咬金，致好事多磨，談及鴻海後續半導體的佈局，鴻海董事長劉揚偉直言，和馬來西亞矽佳（Silterra Malaysia Sdn Bhd）8吋晶圓廠未來會有不同形式的合作，就連和其他的八吋晶圓廠的投資，鴻海也不會放過。

馬來西亞矽佳八吋晶圓廠出售案已有初步結果，市場頻言結果恐對鴻海不利，對此，劉揚偉也不諱言，在鴻海研究院成立時，就曾和大家說過，矽佳八吋晶圓廠花落誰家，和當地政府有關，不過鴻海現還在努力中，未來鴻海和矽佳八吋晶圓廠會有不同形式的合作，至於合作的方式目前尚在洽談中，除此之外，鴻海也考慮和其他的八吋廠合作，「目前都還在看」。

晶片短缺讓半導體廠成了兵家必爭之地，劉揚偉表示，晶片短缺的問題確實存在，所幸鴻海都有前置規畫，只能說「對大客戶的影響有，但有限」，至於市場擔心的OVERBOOKING（超額訂購）的問題，劉揚偉強調，還要再去了解，「唯有需求造成的原料短缺才是最真實的」，不過是不是如此？目前鴻海也還在評估中。

(工商 )