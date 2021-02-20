法務部前部長邱太三轉任陸委會主委，消息傳出後外界馬上有質疑聲浪，指邱曾涉關說司法卻獲賞識出任陸委會主委，已經完全沒有基本是非；總統府則立刻澄清，關說案監察院兩次審查會，早還邱太三清白。不過，媒體人「人渣文本」周偉航直言，府方這樣澄清不高明，應該說現在要和大陸交流需要暗中來往，邱太三可謂適才適所。網友大讚周偉航高級酸，直言「這說法有台灣價值」。

總統府19日召開記者會，公布新一階段國安人事部署，陸委會主委將由邱太三接任，外界隨即有質疑聲浪，指邱曾涉為逃稅數億元的富商違法濫權關說司法、施壓基層檢察官，結果卻能出任陸委會主委。邱太三恬不知恥，已經完全沒有基本是非。

對此，總統府發言人張惇涵也趕緊澄清表示，關說案已經歷經兩次監院審查會，分別以3：10、0：9的懸殊票數不彈劾，早就已經還邱太三清白了，邱太三沒有介入所謂的關說，也並沒有任何疑義之處。

對於總統府的說法，周偉航今（20日）在臉書發文表示，他認為總統府對邱太三出任陸委會主委的澄清不高明，不該說邱已經被證明清白，而是說現在和對岸的互動全面中斷，只能採私下關說、偷偷摸摸的方式進行，因此挑選熟悉此道的優秀人才。

大批對周偉航的解讀紛紛按讚，直言「這說法有台灣價值」、「發揮長才關說中國，這很可以」、「適才適所」、「這樣講就清楚了」、「真的，檯面上必須抗中，但私下還是要舔，只好找最會喬的公關出來喬」、「總統府應該找你當發言人」、「這真酸啊…總統府應該聘請老師當發言顧問」、「早說麻，我就不反對了」、「高級酸」、「原來是我們見識淺薄」。

(中時新聞網)