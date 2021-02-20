2019年11月，民進黨政府高調宣布，台商資金回流7000億，2020年10月10國慶演說，蔡英文總統再度宣布，台商回台投資已超過1兆元。然而，新黨籍台北市議員侯漢廷揭露真相，實際回流金額至今僅2千億，打臉說比做還多的大內宣政府。

侯漢廷指出，經濟部資料及媒體報導顯示，境外資金專法自2019年8月15日上路，累計至2021年2月14日，已有1,105件申請案，申請匯回金額為2,350億元，其中有1,057案、約2297億元資金實際匯回台灣。

對此侯漢廷質疑，截至2021年2月實到2千億，但在2019年就謊稱來7千億，這不是詐騙集團是什麼？謊稱有政績騙選票、和日前謊稱念研究所向父母騙學費的不肖子有什麼差別？民進黨言過其行、政績全靠灌水膨風，快篩、疫苗、經濟、國際地位，全都一樣，每天大內宣台灣領先全球，最後謊言被戳破毫不反省，反正檢討在野黨和甩鍋大陸就可以。

侯漢廷直言，儘管大家應該監督執政黨，但民進黨這樣的執政黨不會有任何反省能力；因此大家能做的就是更加努力，讓更多人認清當前執政黨說謊成性的本質，換上更好的執政者！

(中時 )