台南一名年約40歲的陳姓民眾，日前自中東國家返台，依規定須居家檢疫，但卻於17日下午經由110報案系統通報，發現擅離居家檢疫住所範圍，驚動轄區警二分局及市府單位。南警二分局獲報後，隨即前往住處協尋，並逮捕出門返家的陳男，還起獲1小包安非他命，經調查後，目前已依規定會同民政、衛生單位，以防疫專車戒護至集中檢疫處所。

據調查，陳男本月11日自中東入境，並申報將於12至26日，展開14天居家檢疫。然而，陳男卻於17日下午1時30分落跑，經手機警示擅離居家檢疫住所範圍，驚動市府單位、警察局及里幹事到場逮人。

台南市警二分局海安所長何家慶、員警陳尚謙、盧泓佑等人到場後，發現陳男並不在家，直至下午4時，才騎機車返家，當場遭查獲。警方調查，陳男列管毒品人口，陳男當下雖辯稱是外出借錢，但遭警方質疑，最後陳男才交出身上的一小包安非他命，警方也依違反毒品危害防制條例送辦。

由於陳男正值居家檢疫期間，各單位人員不敢大意，皆穿著防護衣調查，同時啟動「防疫期間查獲居家檢疫犯罪嫌疑人機制」，與地檢署開啟遠端視訊，調查後，依規定會同民政、衛生單位，以防疫專車戒護至集中檢疫處所。

南市府衛生局指出，居家檢疫而擅離者，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰；根據裁罰基準，擅離小於2小時，罰10萬元；2到6小時罰20萬元；6到24小時罰30萬元；24到72小時罰60萬元；超過72小時，罰100萬元。第2次擅離時，除加重處以罰鍰外，應併同執行集中檢疫強制安置。衛生局表示，陳男的罰單金額，將依據警方及民政單位調查資料後，送行政調查後裁處。

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(中時 )