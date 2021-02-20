44歲洪姓男子昨（20）日昨晚開車硬闖高雄港管制站，員警示意要攔查，未料他竟加速企圖逃逸，一路衝出管制站，警方請求支援展開追捕，最後在1公里外攔截人車，在箱型車後座查獲250條未稅洋菸、市值逾31萬元。
警方指出，昨晚7時30分許，高雄港警總隊中島中隊警員許志遠在執行高雄港管制站勤務時，攔查洪男所駕駛的廂型車，但對方為配合停車受檢，反而加速衝出管制站。
許員立即通報請求警力支援，經沿途攔查示警，最後在1公里外的大華一路與立業街口成功攔捕，在洪男廂型車內查獲多個黑色塑膠袋包裹的不明物體，經詳查內容物為大批走私的未稅香菸。
警方指出，這些未稅的大衛杜夫洋菸250條，市價共計31萬2500元，研判是新春期間私菸需求量大，加上新冠肺炎疫情肆虐，在國境緊閉之際，洪男見有利可圖伺機闖關。洪男辯稱，洋菸是在碼頭向不名男子購買，警方依違反菸酒管理法查辦，全案將函送高市府財政局裁罰。
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(中時 )
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