馬國24歲鍾姓女大生去年10月慘遭梁育誌性侵殺害，震驚台、馬兩國，梁育誌去年12月被起訴，檢察官當時說他毫無悔改之意，僅不斷詢問會遭判刑多重、是否會被引渡到馬來西亞等，檢方因此具體求處死刑，橋頭地方法院昨（19日）首度開庭；梁嫌父親說，兒子認同一命償一命，不過擔心被押解到國外受審，此外兒子因為積欠債務，目前也無力聘請律師。

女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言

鍾姓女大生去年10月28日晚間從學校回宿舍途中，遭28歲梁育誌用童軍繩套頸勒昏，塞進後車廂，一路在台南、高雄繞行逾200公里，梁男發現鍾女無氣息，竟兩度停車以手指「冒犯」鍾女屍體，冷血伴屍19小時後，將鍾女棄屍高市阿蓮區大崗山產業道路旁 ，警方隔日在梁男住處逮人並尋獲遺體，偵破這起駭人聽聞的隨機殺人棄屍案。

梁育誌父親說，兒子認同一命償一命，不過擔心被押解到國外受審，此外兒子因為積欠債務，目前也無力聘請律師。（圖／中時資料照）

梁嫌行兇動機是因為有債務問題想要輕生，但在了結自己前想「做些以前不敢做的事」，才因此計畫擄殺女性，檢方痛批梁嫌「漠視生命權」，檢方調閱梁嫌過去國、高中輔導紀錄，認定他過去的輔導矯正均無法平復他的性衝動犯罪，且犯行愈來愈嚴重，醫院鑑定報告指出性侵害再犯可能性調至高風險，認被告實無矯正可能，因此向法院求處死刑。

梁嫌父親開設的機車行昨天重新營業，父親表示，家人每個月都會去燕巢看守所探視兒子，目前兒子的情緒穩定，他之前已經發過聲明表示希望「一命償一命」，而兒子也認同「以命償命」說法，但很擔心被押至國外受審，此外兒子在外積欠債務，近日已有不少債主登門，令家人很頭疼，也沒有多餘財力聘請律師。

(中時新聞網)